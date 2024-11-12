Глава Демократической партии Японии для народа Тамаки признался в супружеской измене
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Токио, 11 ноября (Jiji Press). Тамаки Юитиро, глава Демократической партии Японии для народа, признался во внебрачной связи, как утверждается в статье в журнале.
Репортаж «в значительной степени соответствует действительности», заявил Тамаки на пресс-конференции. «Я хотел бы извиниться не только перед своей семьёй, но и перед всеми в стране, кто возлагал на меня большие надежды».
Скандал разразился в оппозиционной партии после того, как она резко усилила свое присутствие в Палате представителей, нижней палате парламента страны, на всеобщих выборах 27 октября.
На вопрос об уходе с поста главы партии Тамаки ответил: «Я хотел бы послушать, что скажут мои коллеги». Между тем, он исключил возможность уйти с поста депутата, заявив: «Я надеюсь оправдать ожидания своей работой».
Партия провела совещание депутатов обеих палат парламента и решила оставить его на посту.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]