Префектура Сидзуока планирует установить сбор с альпинистов, покоряющих гору Фудзи, в размере от 3000 до 5000 йен

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Сидзуока, 21 ноября (Jiji Press). Власти префектуры Сидзуока рассматривают возможность взимания платы в размере от 3000 до 5000 йен с человека за восхождение на гору Фудзи со стороны этой центральной префектуры Японии, начиная со следующего лета, сообщили чиновники.

Сборы вводятся с целью предотвращения переполненности маршрутов на гору Фудзи высотой 3776 метров и предотвращения опасных попыток покорить самую высокую гору в стране ночью.

На встрече с местным советом, посвященной безопасному восхождению на гору Фудзи, администрация префектуры также представила идеи о необходимости предварительного изучения правил и этикета альпинизма, а также о запрете альпинистам пользоваться всеми тремя тропами на стороне Сидзуоки в ночное время, за исключением тех, кто забронировал размещение в горных хижинах.

Между тем, администрация планирует отменить существующий сбор за «добровольное сотрудничество в области охраны природы» в размере 1000 йен после реализации этих правил, для чего оно намерено предложить постановление префектурному собранию в феврале следующего года.

В этом году во время сезона восхождений на гору Фудзи, которая расположена на территории Сидзуоки и соседней префектуры Яманаси, администрация префектуры Яманаси впервые ввела дневной лимит в 4000 альпинистов и плату за восхождение в размере 2000 йен с человека.

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