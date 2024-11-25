ИНТЕРВЬЮ: Трамп может наложить пошлины на японские автомобили

Новости

Нью-Йорк, 23 ноября (Jiji Press). Будущий президент США Дональд Трамп может ввести пошлины на японские автомобили, экспортируемые в США, заявил в недавнем интервью Jiji Press Стефан Энгрик, старший экономист Moody’s Analytics Inc.

Энгрик предупредил, что это представляет огромный риск для японской экономики.

Во время своей президентской кампании Трамп пообещал ввести всеобъемлющие пошлины в размере от 10 до 20 процентов на все импортируемые товары. Учитывая торговый дефицит США, он может атаковать японский экспорт автомобилей.

Тем не менее, Энгрик сказал, что такие тарифы вряд ли будут реализованы, поскольку они могут подстегнуть инфляцию в Соединенных Штатах. Отметив, что Япония является крупнейшим в мире инвестором в США, он предсказал, что возможные повышения тарифов будут ограничены, если японские автопроизводители пообещают расширить инвестиции и перенести производство в Соединённые Штаты.

Между тем экономист выразил обеспокоенность по поводу возобновления ответной тарифной войны между США и Китаем, поскольку ожидается, что в состав новой администрации США войдут сторонники жёсткой линии в отношении Китая, добавив, что это неизбежно ударит по экономике Японии.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме