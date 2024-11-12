Японские компании в США наблюдают за влиянием победы Трампа на выборах

Новости

Нью-Йорк, 10 ноября (Jiji Press). Японские компании, работающие в Соединённых Штатах, внимательно следят за последствиями победы бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах на прошлой неделе.

В центре их внимания – судьба масштабной финансовой поддержки закупки электромобилей и развития объектов, связанных с декарбонизацией, а также регулирование пошлин на автомобили, импортируемые из Мексики и других стран.

Администрация президента Джо Байдена приняла Закон о сокращении инфляции, который выделил рекордные 391 млрд долларов на борьбу с изменением климата. Фактические необходимые расходы на соответствующие проекты, как прогнозируется, будут значительно больше, и Трамп, скорее всего, пересмотрит государственные расходы для финансирования продления так называемых налоговых льгот Трампа, которые должны закончиться в следующем году.

Первый проект IRA, который, как ожидается, будет отменён, – это налоговая льгота в размере до 7500 долларов для тех, кто покупает электромобили. Японские автопроизводители планируют начать полномасштабное производство электромобилей в США, и, по их словам, отмена налоговой льготы нанесёт им удар.

Между тем, японские Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co., как ожидается, смогут адаптироваться к ожидаемому изменению спроса благодаря активным продажам своих гибридных автомобилей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме