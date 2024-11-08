Исиба и Трамп договорились о встрече в ближайшее время

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Токио, 7 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и избранный президент США Дональд Трамп договорились о проведении личной встречи в ближайшее время во время телефонного разговора 7 ноября.

Исиба надеется провести встречу уже в этом месяце.

В пятиминутных телефонных переговорах Исиба поздравил Трампа с победой на президентских выборах 5 ноября. Они договорились поднять японско-американский альянс на новые высоты.

Позже, общаясь с журналистами в офисе премьер-министра, Исиба сказал, что это был первый раз, когда он обменялся словами с Трампом.

«Я хочу провести активные дискуссии (с Трампом) о путях укрепления альянса Японии и США», – сказал Исиба.

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