В Японии проведена первая церемония в память о рабочих золотого рудника Садо

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Садо, префектура Ниигата, 24 ноября (Jiji Press). В Японии впервые прошла церемония, посвящённая памяти всех, кто работал на ныне закрытых золотых приисках на острове Садо в центральной префектуре Японии Ниигата, включая уроженцев Корейского полуострова.

Мероприятие состоялось после того, как золотые рудники острова Садо были признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в начале этого года. Оно началось в городе Ниигата Садо 24 ноября в 13:00. Около 70 участников, включая губернатора Ниигаты Ханадзуми Хидэё, почтили память погибших шахтёров и возложили цветы.

На церемонии правительство Японии представляла Икуина Акико, парламентский заместитель министра иностранных дел, в то время как южнокорейская сторона не направила на шахты ни правительственных чиновников, ни родственников бывших корейских рабочих.

Первоначально правительство Южной Кореи выступало против включения Садо в список Всемирного наследия, утверждая, что людей с Корейского полуострова принуждали работать на шахтах Садо. Однако оно согласилось со включением после того, как японское правительство пообещало проводить ежегодную мемориальную церемонию для всех рабочих шахт Садо.

С южнокорейской стороны на церемонии должны были присутствовать правительственные чиновники и родственники бывших шахтёров, но в последнюю минуту 23 ноября они решили не приезжать.

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