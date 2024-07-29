Золотые рудники на острове Садо вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Золотые рудники на острове Садо, где добывали золото на протяжении 400 лет, с периода Эдо (1603-1868) до годов Сёва (1926-1989), в июле 2024 года были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Крупнейшая в мире зона добычи золота вручную

27 июля 2024 года на заседании Комитета Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходившем в Нью-Дели, Индия, ЮНЕСКО приняла решение включить золотые рудники на острове Садо, рекомендованные Японией, в список Всемирного наследия в качестве объекта культурного наследия.

Остатки золотых рудников Садо состоят из двух основных объектов – золотого рудника Нисимикава и золотого и серебряного рудника Айкава Цуруси, которые в период Эдо находились под прямым управлением сёгуната. Это крупнейший открытый горнодобывающий объект в Японии, где использовались традиционные способы добычи, и металлы здесь добывали на протяжении примерно 400 лет до 1989 года.



Шахта Содаю на золотом руднике Садо, где при помощи манекенов воссозданы горнодобывающие операции того времени (PIXTA)

Первоначально правительство рекомендовало рудники в 2022 году с целью зарегистрировать их в качестве Всемирного наследия в 2023 году, но отозвало рекомендацию после того, как ЮНЕСКО указало на недостатки описания. Оно было пересмотрено и повторно представлено в январе 2023 года.

В июне консультативный орган ЮНЕСКО, Международный совет по памятникам и достопримечательностям (ИКОМОС), рекомендовал после регистрации провести информационную конференцию относительно золотых рудников Садо. ИКОМОС издал дополнительную рекомендацию, согласно которой было предложено исключить из состава объектов места с большим количеством остатков позднейших времён, то есть после окончания периода Эдо (1603-1868), и создать учреждения для объяснения всей истории золотых рудников, включая период военного времени.

Во время Тихоокеанской войны жителей Корейского полуострова мобилизовали на работы на золотых рудниках, и Южная Корея выступила против регистрации этого места в качестве объекта Всемирного наследия, ссылаясь на принудительный труд военного времени. После того как Япония последовала рекомендации ИКОМОС учесть эту позицию, Южная Корея согласилась с регистрацией.



В шахте Содаю (PIXTA)

Это 21-й подобный объект после зарегистрированных в 2021 году «Археологических памятников Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита)».Общее количество объектов Всемирного наследия в Японии, включая объекты природного наследия, составило 26.

Хотя флотационная горнообогатительная фабрика Китадзава не вошла в состав объектов Всемирного наследия, она поддерживала расцвет производства золота в начале периода Сёва, на ней проходил процесс обработки добытой руды. Остатки фабрики, закрытой в 1952 году, покрыты плющом и сорняками, которые создают потустороннюю атмосферу. Она стала популярной туристической достопримечательностью, которую называют «Лапута острова Садо», поскольку она напоминает мир фильма студии Ghibli «Небесный замок Лапута».



Флотационная фабрика Китадзава, которая поддерживала добычу золота в начале годов Сёва. Многие туристы посещают это место, которое называют «Лапута острова Садо» (PIXTA)

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии (знаком * отмечены объекты природного наследия)

Объект Дата регистрации 1 Буддийские памятники в районе Хорюдзи (преф. Нара) Декабрь1993 2 Замок Химэдзи (преф. Хёго) Декабрь1993 3 Остров Якусима (преф. Кагосима) * Декабрь 1993 4 Сираками-Санти (преф. Аомори, Акита) * Декабрь 1993 5 Историческое наследие древней столицы Киото (Киото, преф. Сига) Декабрь 1994 6 Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма (преф. Гифу, Тояма) Декабрь 1995 7 Мемориал мира в Хиросиме (преф. Хиросима) Декабрь 1996 8 Святилище Ицукусима (преф. Хиросима) Декабрь 1996 9 Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара) Декабрь 1998 10 Буддийские и синтоистские храмы Никко (преф. Тотиги) Декабрь 1999 11 Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава) Декабрь 2000 12 Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ) Июль 2004 13 Полуостров Сирэтоко (о. Хоккайдо) * Июль 2005 14 Серебряные рудники Ивами и культурный ландшафт (преф. Симанэ) Июнь 2007 15 Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ) Июнь 2011 16 Острова Огасавара (округ Токио) * Июнь 2011 17 Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения (преф. Яманаси, Сидзуока) Июнь 2013 18 Шелкопрядильная фабрика Томиока и объекты, связанные с производством шёлка (преф. Гумма) Июнь 2014 19 Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока) Июль 2015 20 Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (Национальный музей западного искусства в Токио) Июль 2016 21 Остров Окиносима в Мунаката и связанные с ним места поклонения Июль 2016 22 Памятники «скрытого христианства» в Нагасаки и Амакуса Июль 2018 23 Группа курганов Модзу-Фуруити: могильные холмы древней Японии Июль 2019 24 Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ (префектура Кагосима, префектура Окинава) * Июль 2021 г. 25 Археологические памятники Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита) Июль 2021 г. 26 Золотой рудник на острове Садо (префектура Ниигата) Июль 2024 г.

Фотография к заголовку: Дою-но варито, V-образная впадина, рассекающая гору, образовавшаяся в ходе добычи золота на острове Садо (PIXTA)

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