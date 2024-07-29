Золотые рудники на острове Садо вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Золотые рудники на острове Садо вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКООбщество Культура История Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Крупнейшая в мире зона добычи золота вручную
27 июля 2024 года на заседании Комитета Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проходившем в Нью-Дели, Индия, ЮНЕСКО приняла решение включить золотые рудники на острове Садо, рекомендованные Японией, в список Всемирного наследия в качестве объекта культурного наследия.
Остатки золотых рудников Садо состоят из двух основных объектов – золотого рудника Нисимикава и золотого и серебряного рудника Айкава Цуруси, которые в период Эдо находились под прямым управлением сёгуната. Это крупнейший открытый горнодобывающий объект в Японии, где использовались традиционные способы добычи, и металлы здесь добывали на протяжении примерно 400 лет до 1989 года.
Первоначально правительство рекомендовало рудники в 2022 году с целью зарегистрировать их в качестве Всемирного наследия в 2023 году, но отозвало рекомендацию после того, как ЮНЕСКО указало на недостатки описания. Оно было пересмотрено и повторно представлено в январе 2023 года.
В июне консультативный орган ЮНЕСКО, Международный совет по памятникам и достопримечательностям (ИКОМОС), рекомендовал после регистрации провести информационную конференцию относительно золотых рудников Садо. ИКОМОС издал дополнительную рекомендацию, согласно которой было предложено исключить из состава объектов места с большим количеством остатков позднейших времён, то есть после окончания периода Эдо (1603-1868), и создать учреждения для объяснения всей истории золотых рудников, включая период военного времени.
Во время Тихоокеанской войны жителей Корейского полуострова мобилизовали на работы на золотых рудниках, и Южная Корея выступила против регистрации этого места в качестве объекта Всемирного наследия, ссылаясь на принудительный труд военного времени. После того как Япония последовала рекомендации ИКОМОС учесть эту позицию, Южная Корея согласилась с регистрацией.
Это 21-й подобный объект после зарегистрированных в 2021 году «Археологических памятников Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита)».Общее количество объектов Всемирного наследия в Японии, включая объекты природного наследия, составило 26.
Хотя флотационная горнообогатительная фабрика Китадзава не вошла в состав объектов Всемирного наследия, она поддерживала расцвет производства золота в начале периода Сёва, на ней проходил процесс обработки добытой руды. Остатки фабрики, закрытой в 1952 году, покрыты плющом и сорняками, которые создают потустороннюю атмосферу. Она стала популярной туристической достопримечательностью, которую называют «Лапута острова Садо», поскольку она напоминает мир фильма студии Ghibli «Небесный замок Лапута».
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии (знаком * отмечены объекты природного наследия)
|Объект
|Дата регистрации
|1
|Буддийские памятники в районе Хорюдзи (преф. Нара)
|Декабрь1993
|2
|Замок Химэдзи (преф. Хёго)
|Декабрь1993
|3
|Остров Якусима (преф. Кагосима) *
|Декабрь 1993
|4
|Сираками-Санти (преф. Аомори, Акита) *
|Декабрь 1993
|5
|Историческое наследие древней столицы Киото (Киото, преф. Сига)
|Декабрь 1994
|6
|Исторические деревни Сиракава-го и Гокаяма (преф. Гифу, Тояма)
|Декабрь 1995
|7
|Мемориал мира в Хиросиме (преф. Хиросима)
|Декабрь 1996
|8
|Святилище Ицукусима (преф. Хиросима)
|Декабрь 1996
|9
|Историческое наследие древней столицы Нара (преф. Нара)
|Декабрь 1998
|10
|Буддийские и синтоистские храмы Никко (преф. Тотиги)
|Декабрь 1999
|11
|Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава)
|Декабрь 2000
|12
|Священные места и пути паломников в горах Кии (преф. Нара, Вакаяма, Миэ)
|Июль 2004
|13
|Полуостров Сирэтоко (о. Хоккайдо) *
|Июль 2005
|14
|Серебряные рудники Ивами и культурный ландшафт (преф. Симанэ)
|Июнь 2007
|15
|Хираидзуми – храмы, сады и места археологических раскопок, представляющих буддизм Чистой Земли (преф. Иватэ)
|Июнь 2011
|16
|Острова Огасавара (округ Токио) *
|Июнь 2011
|17
|Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения (преф. Яманаси, Сидзуока)
|Июнь 2013
|18
|Шелкопрядильная фабрика Томиока и объекты, связанные с производством шёлка (преф. Гумма)
|Июнь 2014
|19
|Памятники промышленной революции Мэйдзи в Японии: металлургия и металлообработка, судостроительство, угледобывающая промышленность (преф. Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Кагосима, Ямагути, Иватэ и Сидзуока)
|Июль 2015
|20
|Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (Национальный музей западного искусства в Токио)
|Июль 2016
|21
|Остров Окиносима в Мунаката и связанные с ним места поклонения
|Июль 2016
|22
|Памятники «скрытого христианства» в Нагасаки и Амакуса
|Июль 2018
|23
|Группа курганов Модзу-Фуруити: могильные холмы древней Японии
|Июль 2019
|24
|Амами Осима, Токуносима, остров Северная Окинава и остров Ириомотэ (префектура Кагосима, префектура Окинава) *
|Июль 2021 г.
|25
|Археологические памятники Дзёмон на северо-востоке Хоккайдо (Хоккайдо, префектура Аомори, префектура Иватэ, префектура Акита)
|Июль 2021 г.
|26
|Золотой рудник на острове Садо (префектура Ниигата)
|Июль 2024 г.
Фотография к заголовку: Дою-но варито, V-образная впадина, рассекающая гору, образовавшаяся в ходе добычи золота на острове Садо (PIXTA)