Префектура Яманаси планирует повысить плату за восхождение на гору Фудзи

Новости

Кофу, префектура Яманаси, 25 ноября (Jiji Press). Администрация префектуры Яманаси, расположенной к западу от Токио, планирует повысить плату за восхождение на гору Фудзи с нынешних 2000 йен до 3000-5000 йен, сообщили информированные источники.

Префектура намерена объединить этот сбор с отдельным сбором, взимаемым на добровольной основе за сотрудничество в области охраны природы, который установлен в размере 1000 йен за каждого альпиниста, покоряющего самую высокую гору в стране.

Местные сообщества жалуются, что система добровольных платежей сложна и запутанна.

Поскольку гора Фудзи расположена на территории Яманаси и соседней префектуры Сидзуока, правительство префектуры Сидзуока рассматривает возможность взимания платы за вход на гору в размере от 3000 до 5000 йен с человека, совершающего восхождение, со следующего лета после прекращения действующей системы добровольных взносов на сотрудничество в области охраны природы.

Власти Яманаси представили местным сообществам три плана повышения платы за вход: до 3000 йен, 4000 йен и 5000 йен с человека.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме