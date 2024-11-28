Пошлины Трампа на импорт из Мексики и Китая могут повлиять на японские компании

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Токио, 27 ноября (Jiji Press). Существуют опасения, что план избранного президента США Дональда Трампа по повышению пошлин на продукцию из Мексики, Китая и других стран затронет японские компании, имеющие заводы в этих странах.

Некоторые японские производители начали рассматривать возможность переноса производства и поставок в страны, которые, как ожидается, будут относительно слабо затронуты тарифами Трампа.

Пошлины могут оказать широкое влияние на широкий спектр отраслей, и многие компании, вероятно, будут вынуждены принять ответные меры.

25 ноября Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что он намерен ввести 25-процентную импортную пошлину для Мексики и дополнительную 10-процентную пошлину для Китая после своего вступления в должность в январе.

«Если это действительно произойдёт, влияние на японские компании может быть колоссальным, – заявил Токура Масакадзу, председатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), на пресс-конференции 26 ноября. – Мы будем внимательно следить за этим».

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