Спрос на мопед Honda Super Cub вырос в связи с планами прекращения его производства

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Токио, 11 декабря (Jiji Press). Мопед (об. 50 см3) Super Cub компании Honda Motor Co. пользуется большим спросом после того, как производитель объявил о том, что производство Super Cub 50 будет прекращено к осени следующего года.

Компания Honda сообщила, что нерентабельно приспосабливать самую маленькую модель Super Cub к новым более строгим нормам выбросов, которые должны вступить в силу в ноябре 2025 года.

После объявления в прошлом месяце о том, что Super Cub 50 Final Edition, выпуск которого запланирован на 12 декабря, станет последним 50-кубовым мопедом (т. н. гэнтяри) этой компании, заказы на эту модель составили около 11 000 единиц, что почти в шесть раз превышает изначально прогнозируемый объем продаж в 2000 единиц.

На мопед специальной серии Super Cub 50 Hello Kitty, выпуск которой запланирован на тот же период и приурочен к 50-летию создания талисмана Sanrio Co., также получено огромное количество заказов: общее количество составило около 5800 единиц, что почти в 20 раз больше запланированных 300 единиц.

Honda заявляет, что выполнит все заказы на обе модели.

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