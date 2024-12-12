В парке Universal Studios Japan открывается новая тематическая зона Donkey Kong Country

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Осака, 11 декабря (Jiji Press). В тематическом парке Universal Studios Japan в городе Осака открылась новая зона Donkey Kong Country, основанная на серии видеоигр Donkey Kong компании Nintendo.

Это первая новая зона USJ с момента открытия Super Nintendo World в марте 2021 года.

Посетители могут покататься на вагонетках из игровой серии, промчавшись по джунглям, где их обливают водой.

В Donkey Kong Country также есть место, где можно попробовать оригинальные сладости и поиграть на барабанах, чтобы вызвать персонажа-носорога Рамби из этой серии игр.

Компания USJ LLC, оператор тематического парка, расширила территорию Super Nintendo World в 1,7 раза, чтобы построить там Donkey Kong Country.

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