Уровень подержки кабинета министров Исибы упал до 26,8%: опрос Jiji

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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Общественная поддержка кабинета премьер-министра Японии Исибы Сигэру снизилась на 1,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составила 26,8%, показали результаты опроса общественного мнения Jiji Press, проведенного 12 декабря.

Уровень одобрения кабинета министров оставался ниже 30% и раньше, включая периоды, когда у власти был предшественник Исибы, Кисида Фумио. Показатель ниже порогового значения говорит о том, что администрация находится в «опасной зоне». Исиба стал премьер-министром в начале октября.

В декабрьском опросе уровень неодобрения кабинета Исибы вырос на 3,0 пункта до 41,3%.

После начала обсуждения в парламенте Японии вопроса о пересмотре закона о контроле за политическими фондами партии столкнулись с конфликтом по поводу обращения с политическими пожертвованиями со стороны компаний и организаций.

Согласно опросу, 43,6% респондентов поддерживают запрет на такие пожертвования, за который выступают такие партии, как ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии, в то время как 25,2% заявили, что выступают против запрета. Среди респондентов, поддерживающих правящую Либерально-демократическую партию, поддержка запрета составила 42,7%, против – 24,1%.

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