Великобритания присоединится к Транс-тихоокеанскому партнёрству в качестве 12-го члена

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Токио, 14 декабря (Jiji Press). Великобритания 15 декабря стала 12-м членом Транс-тихоокеанского партнерства, возглавляемого такими странами, как Япония и Австралия.

Это первый случай принятия ТТП нового члена с момента вступления соглашения в силу в 2018 году. Великобритания также является первым европейским членом этого пакта о свободной торговле. Другими странами-членами являются Бруней, Канада, Чили, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Расширение ТТП происходит в то время, когда избранный президент США Дональд Трамп, принявший решение о выходе своей страны из соглашения во время своего первого пребывания на посту лидера США, должен официально вернуться в Белый дом в следующем месяце.

Наряду с участием Великобритании, программа ТТП направлена ​​на дальнейшее развитие свободной торговли в целях противодействия растущим протекционистским мерам.

ТТП превратится в действительно глобальное соглашение, которое выйдет за рамки Азиатско-Тихоокеанского региона, заявила посол Великобритании в Японии Джулия Лонгботтом на пресс-конференции в Токио 13 декабря. Торговая система, основанная на глобальных правилах, станет только важнее в будущем, поскольку она сталкивается с огромным давлением, добавила она.

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