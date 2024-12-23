В Японии открылась Украинская торгово-промышленная палата

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Украинская торговая палата в Японии (UCCJ), которая поддерживает экономические обмены между двумя странами, провела первое заседание правления в посольстве Украины в Токио.

UCCJ призовет компании обеих стран присоединиться к организации.

31-летний Кикути Такаси, владелец украинского ресторана в Хиконэ, префектура Сига, западная Япония, стал главным секретарём UCCJ.

По словам Кикути, на встрече присутствовало шесть человек, включая членов правления UCCJ и посольства. Они подтвердили, что цель деятельности UCCJ – помочь японским и украинским компаниям выйти на рынок стран-участниц.

После встречи экономическая чиновница посольства выразила надежду, что UCCJ станет «широкими воротами» для выхода на рынок компаний двух стран.

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