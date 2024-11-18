Япония и Украина подписали пакт об информационной безопасности
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Токио, 17 ноября (Jiji Press). Япония и Украина подписали соглашение об информационной безопасности для обмена секретной информацией, сообщило правительство Японии.
16 ноября в Киеве министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и президент Украины Владимир Зеленский договорились, что две страны усилят обмен информацией о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей.
Ивая и Зеленский выразили серьёзную обеспокоенность по поводу отправки северокорейских войск в Россию для оказания помощи в войне в Украине.
Японский министр сообщил Зеленскому, что Япония продолжит оказывать Украине энергетическую помощь, чтобы помочь жителям страны пережить предстоящую зиму.
Япония уже заключила соглашения об информационной безопасности с такими странами, как США, Южная Корея и Австралия.
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