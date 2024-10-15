Помощь Украине от Японии: текущая ситуация и проблемы

Если не знать о реальной ситуации, то помощь Японии Украине можно воспринимать как «чрезмерную», так и как недостаточную. В этой статье мы объясним общую картину и связанные с ситуацией проблемы.

Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Япония продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь, а также поддержку в восстановлении и реконструкции. В этой статье я постараюсь подробнее рассказать о ней и объяснить её важность во внешнеполитическом контексте(*1), а также обращу внимание на задачи, которые необходимо решить при рассмотрении вопроса о поддержке Украины в будущем.

Япония занимает пятое место в мире по общему объёму помощи Украине

Согласно «Японско-украинскому соглашению о помощи и сотрудничестве», подписанному между Японией и Украиной 13 июня 2024 года, общая сумма японской помощи на сегодняшний день превышает 12 миллиардов долларов США(*2). Между тем, согласно последней версии «Трекера поддержки Украины» (UST) Кильского института мировой экономики (Германия), общий объём помощи Японии по состоянию на конец июня 2024 года составил 9,11 млрд евро (чуть менее 10 млрд долларов США), что несколько меньше цифры, указанной правительством Японии(*3). Предполагается, что эта разница появилась из-за различий в методах подсчёта статей поддержки.

По данным UST, Япония с суммой 9,11 млрд евро занимает пятое место после США (75,10 млрд евро), Германии (23,56 млрд), Великобритании (13,00 млрд) и Франции (11,99 млрд). С другой стороны, при сравнении соотношения суммы помощи к валовому внутреннему продукту (ВВП) каждой страны можно увидеть, что самый высокий уровень поддержки показывают такие европейские страны, как Дания (1,83%), Эстония (1,66%), Литва (1,43%) и Латвия (1,35%). США занимают 23-е место (0,35%), а Япония – 31-е (0,20%).

Крайне необходимая поддержка в разминировании

Одним из важнейших видов помощи, которые необходимы Украине уже сегодня, является помощь в разминировании, а в этой области у Японии уже есть опыт. Сообщается, что в настоящее время Россия установила в Украине около 2 миллионов наземных мин на территории площадью 174 000 квадратных километров, или около трети территории страны (эта площадь больше, чем Хоккайдо и регион Тохоку вместе взятые). По предварительным оценкам, их обезвреживание займёт не менее 10 лет и будет стоить 38 миллиардов долларов.

Япония имеет в этой сфере богатый опыт, включающий помощь Камбодже в разминировании. С начала российского вторжения японское правительство через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) предоставило Украине 50 небольших миноискателей и около 10 тяжёлых машин разминирования, а также провело в Японии обучение специалистов, отвечающих за эксплуатацию машин разминирования.

Эта инициатива реализуется в сотрудничестве с Камбоджей – страной, которой Япония ранее оказывала приоритетную поддержку. В Камбодже также проводится обучение украинского персонала, который занимается разминированием(*4).

Хотя Камбоджа не вводила санкции против России, на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 12 октября 2022 года она поддержала резолюцию, осуждающую аннексию Россией четырёх украинских областей, а 23 февраля 2023 г. проголосовала за резолюцию, призывающую Россию выйти из Генеральной Ассамблеи ООН. Сотрудничество между Камбоджей и Японией по обезвреживанию мин в Украине не только показывает, что Япония продолжает тесно работать со странами, в восстановлении которых после опустошительной войны она активно участвовала. Оно также служит важным контраргументом распространяемому утверждению о восприятии и действиях стран «Глобального Юга» в отношении российского вторжения – якобы Украину поддерживает лишь часть западных стран, а страны «Глобального Юга» относятся к этому отрицательно.

Помощь на международной арене: проведение международных конференций и подготовка почвы для обсуждений

Чем дольше продолжается вторжение, тем большую усталость ощущает украинское общество, которое по-прежнему подвергается постоянным атакам со стороны России. Поэтому потребность Украины в помощи растёт. Однако в то же время в странах, предоставляющих помощь, начинают наблюдать феномен «усталости от помощи».

С точки зрения сохранения уровня международной поддержки, дальнейшее участие Японии в крупномасштабных международных встречах для обсуждения и реализации поддержки Украины, а также их организация, сами по себе являются важной формой поддержки. Благодаря им Япония также сыграла роль в сближении Украины со странами, которые не всегда активно её поддерживали.

В мае 2023 года Япония принимала саммит «Большой семёрки» (G7) в Хиросиме, на котором присутствовал президент Зеленский. Это был его первый визит в Восточную Азию после начала полномасштабного вторжения России, в рамках которого он получил возможность не только напрямую обратиться к странам «Большой семёрки» за поддержкой, но также провести переговоры с другими приглашёнными странами, такими как Южная Корея, Австралия и Индия.

В частности, на украинско-индийской встрече в верхах во время саммита в Хиросиме премьер-министр Индии Моди заявил: «Мы сделаем всё возможное, чтобы положить конец войне» (*5), что можно назвать важным событием в отношениях с Индией. В то время Индия осуждала агрессию России, но не всегда однозначно высказывалась в поддержку Украины. В сближении Индии и Украины Япония сыграла немалую роль.

Поддержка «Формулы мира»

Не так давно Украина столкнулась с ещё одной проблемой – оказалось сложно заручиться поддержкой международного сообщества «Формулы мира», включающей условия прекращения войны и построения мира, которого страна надеется достичь. В формулу входят 10 условий, которые президент Зеленский представил на саммите «Большой двадцатки» (G20) в ноябре 2022 года. В их числе «радиационная и ядерная безопасность», «освобождение всех пленных и депортированных», «вывод российских войск с территории Украины» и «выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины». Это необходимые условия для того, чтобы российская агрессия никогда не повторилась, и для достижения прочного мира. Несмотря на это, международное признание «Формулы мира» было низким, и украинская дипломатия продолжала непростую борьбу за расширение поддержки «Формулы мира»(*6).

Япония поддерживает «Формулу мира» с момента её обнародования. Для Украины, без сомнения, чрезвычайно обнадёживающим является то, что поддержка «Формулы мира» фигурирует в многочисленных заявлениях японского правительства, связанных с Украиной, в том числе в вышеупомянутом «Японско-украинском соглашении о помощи и сотрудничестве»(*7).

Важные факты поддержки Украины

Помимо этого, помощь Японии включает поддержку городов Украины с разрушенной энергетической инфраструктурой в зимний период (грантовая помощь, предоставление генераторов, работающих на солнечной энергии источников света и т. д.), поддержку в улучшении системы здравоохранения и медицинской помощи, а также реабилитацию тяжелораненых солдат. Вся эта помощь высоко ценится Украиной.

Что же является важным при рассмотрении будущей помощи Японии Украине? Я думаю, здесь следует выделить отдельно то, о чём нельзя забывать, и то, что нужно в точности знать.

Во-первых, нельзя забывать о том, что прошло два с половиной года с момента начала вторжения и Украина продолжает страдать от разрушительных последствий вторжения. Даже сейчас в Украине ракетным атакам подвергаются гражданские объекты, такие как детские больницы, и число жертв продолжает расти с каждым днём. Поэтому, рассматривая необходимость продолжения помощи, крайне важно учитывать эти факты и продолжать прислушиваться к голосу украинского народа.

Во-вторых, важно точно знать текущую ситуацию в Украине и реальное положение дел с помощью, которую оказывает Япония. Нет недостатка в критиках поддержки Украины, которые говорят, что Японии не хватает финансов, необходимых внутри страны. Однако сумма помощи остаётся на уровне 0,2% ВВП Японии, и этот вопрос требует сбалансированного обсуждения, основанного на понимании реальной экономической мощи Японии.

Кроме того, можно услышать, что Украина – коррумпированная страна, и любая поддержка не имеет смысла. В этой стране действительно существуют глубоко укоренившиеся проблемы с коррупцией, но прежде чем ставить под сомнение целесообразность продолжения помощи, важно сначала понять текущую ситуацию с коррупцией и другими социальными проблемами в стране.

Япония работает над этим вместе с другими государствами G7 в рамках «Группы послов G7 для поддержки Украины» с 2015 года(*8). В рамках этой группы тщательно исследуется ситуация с коррупцией, даются рекомендации по возможностям позитивных изменений, и обеспечивается необходимая поддержка реформ. Эти усилия ещё более эффективны в тандеме с мерами поддержки со стороны ЕС для вступления в него Украины, в то время как Украина наращивает усилия по борьбе с коррупцией, несмотря на разрушительные последствия войны.

К сожалению, в Японии продолжает бытовать дискурс, описывающий Украину на основе её прошлого имиджа. Взвешенное обсуждение необходимости поддержки станет возможным только при распространении обновлённой информации о текущей ситуации в стране.

Как уже говорилось, на сегодняшний день помощь Украине оказывается с использованием экспертного потенциала Японии и высоко ценится украинской стороной. Можно сказать, что постоянные продолжающиеся усилия по реализации помощи и её продолжение способствуют повышению доверия к японской дипломатии.

Фотография к заголовку: Премьер-министр Кисида подписывает двусторонние документы во время встречи с президентом Украины Зеленским (справа), 13 июня 2024 года, Фазано, регион Апулия, юг Италии (Кёдо цусин)