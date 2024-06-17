Премьер-министр Японии Кисида на Саммите мира для Украины подчеркнул необходимость справедливого и постоянного мира, основанного на Уставе ООН
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Бургеншток, Швейцария, 15 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио подчеркнул необходимость справедливого и постоянного мира, основанного на Уставе ООН, в своей речи на Саммите мира в Украине, который начался 15 июня в Швейцарии.
В своём выступлении на конференции, которая проходила до 16 июня на курорте Бургеншток в центральной Швейцарии, Кисида заявил, что односторонние попытки изменить статус-кво силой или принуждением не должны быть оправданы, имея в виду вторжение России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.
Премьер заявил, что Токио ввёл санкции против Москвы и предоставил помощь Киеву из-за опасений, что то, что происходит в Украине сегодня, завтра может случиться в Восточной Азии.
Он заявил, что Япония будет активно способствовать обсуждению вопросов ядерной безопасности, в том числе на АЭС, что является ключевым вопросом для президента Украины Владимира Зеленского. Кисида также отметил, что Япония планирует провести в следующем году международную конференцию по разминированию.
Кисида отметил, что «Большая семёрка» крупнейших держав подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины на саммите 2023 года в Хиросиме, где он был председателем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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