Южнокорейский храм планирует вернуть статую Будды следующей весной

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Сеул, 24 декабря (Jiji Press) -- Южнокорейский храм Пусокса, претендовавший на право собственности на статую Будды, похищенную из японского храма в 2012 году и вывезенную в Южную Корею, планирует провести 100-дневную буддийскую церемонию с марта по май следующего года, после чего вернуть статую. Об этом сообщил 24 декабря представитель храма Пусокса.

Храм Пусокса, не возражая против возвращения статуи, настаивал на проведении церемонии с молитвами о спокойствии. По их словам, они получили согласие храма Каннондзи на проведение церемонии. Ожидается, что статуя будет передана храму Пусокса после того, как храм Каннондзи предоставит необходимые документы южнокорейской прокуратуре, которая в настоящее время хранит статую в качестве вещественного доказательства.

Представитель храма Пусокса пояснил: «Храм Каннондзи надеется на скорейшее возвращение, и мы рассматривали возможность проведения церемонии этой зимой, но из-за обильного снегопада (вокруг храма) и невозможности проезда транспорта, церемония была перенесена на весну следующего года».

 

長崎県対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち去られた「観世音菩薩坐像」＝撮影日、場所不明（ＥＰＡ時事）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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