Гражданин Китая приговорён к тюремному заключению за осквернение святилища Ясукуни

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Токио, 25 декабря (Jiji Press). Окружной суд Токио приговорил гражданина Китая к восьми месяцам тюремного заключения за осквернение токийского святилища Ясукуни, связанного с почитанием погибших в ходе Второй мировой войны.

Согласно постановлению суда, 29-летний Цзян Чжоцзюнь вступил в сговор с двумя другими китайцами, чтобы 31 мая написать красной краской из баллончика «Туалет» на колонне в святилище.

Вынося решение, судья Фукэ Ясуси заявил, что Цзян активно участвовал в действиях – например, осматривал место происшествия и готовил краску, хотя его вина была легче, чем у двух других, находящихся в розыске.

Ссылаясь на его заявление о том, что он намеревался выразить протест против сброса в море содержащей тритий очищенной воды с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии, судья заявил: «Это не может считаться смягчающим обстоятельством».

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