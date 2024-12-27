Кибератака на авиакомпанию JAL затронула некоторые рейсы
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Сетевое оборудование Japan Airlines подверглось кибератаке, что привело к задержкам некоторых внутренних и международных пассажирских рейсов продолжительностью до четырёх часов, сообщила авиакомпания.
В JAL заявили, что её система была восстановлена в 13:20, добавив, что не было обнаружено никаких признаков кражи данных клиентов или повреждения компьютерным вирусом.
Сбой системы, произошедший в 7:24 утра, вызвал проблемы с регистрацией пассажиров и багажа, вынудив JAL прекратить продажу билетов на внутренние и международные рейсы, вылетающие в тот же день.
По данным JAL, по состоянию на 20:00 60 внутренних рейсов и 11 международных рейсов были задержаны на 30 минут и более, а четыре внутренних рейса были отменены.
Сбой также затронул некоторые службы доставки, включая почтовую доставку и доставку посылок Yu-Pack компанией Japan Post Co.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]