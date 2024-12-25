Группа северокорейских хакеров украла активы из DMM Bitcoin
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Токио, 24 декабря (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии заявило, что северокорейская хакерская группа несёт ответственность за кражу криптовалюты на сумму около 48,2 млрд йен у японского оператора криптовалютной биржи DMM Bitcoin Co.
По данным управления, группа называется TraderTraitor и является частью Lazarus Group, подчинённой организации Главного бюро разведки северокорейской армии.
Агентство национальной безопасности провело расследование совместно с Федеральным бюро расследований США и другими организациями в рамках проекта под названием «публичная атрибуция», направленного на предотвращение кибератак путём раскрытия групп или государственных учреждений, стоящих за такими атаками.
TraderTraitor действует с апреля 2022 года. До дела DMM Bitcoin не было подтверждено, что группировка нанесла какой-либо ущерб в Японии.
В конце марта этого года TraderTraitor связался с сотрудником Ginco, токийской компании, которой DMM Bitcoin доверила управление своей системой кошельков, представившись в социальных сетях рекрутером по подбору персонала.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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