В Японии разрабатывают лёгкий углеродный магнит

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Токио, 9 января (Jiji Press). Группа учёных, в состав которой входят исследователи из Киотского университета, сообщила, что она сделала важный шаг на пути к практическому использованию лёгкого, недорогого и высокопроизводительного углеродного магнита, не требующего редкоземельных минералов.

Высокопроизводительные магниты используются в различных изделиях, таких как электромобили, смартфоны и медицинские приборы.

Среди таких магнитов широко используются магниты на основе неодима, редкоземельного минерала. Однако они тяжёлые, сложные в обработке и подвержены рискам, связанным с цепями поставок.

Поэтому как магнитный материал привлекает внимание лёгкий углерод, который легко получить.

Команда, в которую вошли профессор Киотского университета Сакагути Хироси и доцент Кодзима Такахиро, решила использовать графеновые наноленты – лентовидные структуры, состоящие из сверхтонких листов атомов углерода, расположенных в виде сетки.

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