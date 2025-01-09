В Японии разрабатывают лёгкий углеродный магнит
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Токио, 9 января (Jiji Press). Группа учёных, в состав которой входят исследователи из Киотского университета, сообщила, что она сделала важный шаг на пути к практическому использованию лёгкого, недорогого и высокопроизводительного углеродного магнита, не требующего редкоземельных минералов.
Высокопроизводительные магниты используются в различных изделиях, таких как электромобили, смартфоны и медицинские приборы.
Среди таких магнитов широко используются магниты на основе неодима, редкоземельного минерала. Однако они тяжёлые, сложные в обработке и подвержены рискам, связанным с цепями поставок.
Поэтому как магнитный материал привлекает внимание лёгкий углерод, который легко получить.
Команда, в которую вошли профессор Киотского университета Сакагути Хироси и доцент Кодзима Такахиро, решила использовать графеновые наноленты – лентовидные структуры, состоящие из сверхтонких листов атомов углерода, расположенных в виде сетки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]