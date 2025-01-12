Прибыль Fast Retailing выросла на 22% на фоне успешных продаж Uniqlo в Японии

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Токио, 10 января (Jiji Press) — Fast Retailing Co., владелец сети магазинов повседневной одежды «Uniqlo», сообщила о рекордных финансовых результатах за квартал, завершившийся в ноябре 2024 года.

По итогам сентября-ноября чистая прибыль компании достигла рекордных для этого квартала 131,9 млрд йен, что на 22,4% превышает показатели прошлого года. Рост обеспечили как успешные продажи в японской сети Uniqlo, так и расширение присутствия компании на рынках Юго-Восточной Азии, Северной Америки и Европы.

Выручка компании выросла на 10,4% до 895,1 млрд йен, а операционная прибыль увеличилась на 7,4% до 157,5 млрд йен, установив новые исторические максимумы. Особенно высокие показатели продаж были отмечены в сентябре, когда из-за жаркой погоды вырос спрос на летнюю коллекцию в японских магазинах Uniqlo.

При этом другой бренд компании — GU — показал существенное падение прибыли, в связи с чем руководство планирует усилить работу над развитием продуктовой линейки.







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