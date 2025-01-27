В Японии в продажу поступят товары с символикой японской таможни
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Токио, 26 января (Jiji Press). Министерство финансов Японии разрешит компаниям производить и продавать товары с использованием персонажа «Кастом-кун», официального талисмана японской таможни.
Министерство надеется, что продажа сувениров, таких как мягкие игрушки и канцелярские принадлежности, поможет людям лучше понять таможню.
Родившийся в 1993 году Кастом-кун напоминает о собаках, ищущих наркотики на таможне. Он популярен благодаря своей округлой забавной форме.
Товары, изготовленные по индивидуальному заказу, когда-то раздавались бесплатно на мероприятиях по связям с общественностью, но в конечном итоге они попадали только в руки людей, интересующихся таможней.
«Если товары с Кастом-куном будут продаваться в аэропортах и портах в качестве сувениров, мы сможем расширить контакты с людьми, с которыми раньше не имели связи», а – сказал представитель министерства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]