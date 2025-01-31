На юго-западе Японии сокращается популяция морских черепах

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Кагосима, 30 января (Jiji Press). Гнездование морских черепах сократилось на острове Амами-Осима в префектуре Кагосима, что, вероятно, отчасти связано с сокращением их популяции.

Эти рептилии круглый год популярны среди любителей подводного плавания и других посетителей этого юго-западного острова Японии. Частная группа Amami Marine Life Research Association совместно с Министерством охраны окружающей среды, пятью муниципалитетами острова и другими организациями следит за откладыванием яиц.

По данным мониторинга, в период с февраля по сентябрь прошлого года на острове была зафиксирована 521 высадка этих морских черепах, а откладывание ими яиц наблюдалось 289 раз, что является вторым самым низким показателем с момента начала наблюдений в 2012 году.

Ежегодное количество случаев обнаружения морских черепах, откладывающих яйца, с 2021 года оставалось ниже 400 и в 2023 году снизилось до рекордно низкого уровня в 260, что составляет всего четверть от рекордного максимума в 1081, установленного в 2012 году.

Эта тенденция более выражена у головастых черепах, чем у других. Черепахи, которые питаются моллюсками и ракообразными, были замечены откладывающими яйца 605 раз в 2012 году, но их число резко упало до 150 в 2015 году и 47 в 2024 году.

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