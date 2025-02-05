В Саппоро начался праздник снега

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Саппоро, 4 февраля (Jiji Press). В Саппоро, столице самой северной префектуры Японии Хоккайдо, стартовал знаковый ежегодный праздник снега, там на трёх площадках представлено в общей сложности 202 снежные и ледяные скульптуры.

Снежный праздник в Саппоро продлится до 11 февраля.

Пять гигантских снежных скульптур, каждая высотой около 10-13 метров, были установлены на главной площадке парка Одори. Среди них одна изображает знаменитое здание из красного кирпича, которое когда-то использовалось как главное офисное здание правительства Хоккайдо и является крупным туристическим объектом, а другая – популярного персонажа видеоигры.

Среди скульптур, созданных местными жителями, можно отметить резного деревянного медведя – популярный сувенир с Хоккайдо, а также Китагути Харуку, уроженку города Асахикава на Хоккайдо, которая выиграла золото в метании копья среди женщин на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили удовольствие и нашли скульптуры, которые им понравятся», – сказал представитель исполнительного комитета мероприятия.

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