Из-за снегопадов в Японии один человек погиб и четверо получили травмы
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). В некоторых частях Японии продолжился сильный снегопад из-за сильнейшей сезонной холодной воздушной массы, особенно в северо-восточном регионе Тохоку и центральной префектуре Ниигата, в результате чего один человек погиб и четыре человека получили серьёзные ранения.
Поскольку ожидается, что зимняя климатическая обстановка сохранится до выходных, снег также выпадет и будет накапливаться в некоторых районах на тихоокеанском побережье Японии, где обычно снега не бывает.
Японское метеорологическое агентство и другие организации призвали общественность быть бдительными до 9 февраля в связи с сильным снегопадом, метелями и высокими волнами на побережье Японского моря от самой северной префектуры Хоккайдо до западной Японии, настоятельно рекомендовав местным жителям воздержаться от необязательных прогулок.
По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, сильные снегопады между 4 февраля и 14:00 6 февраля привели к гибели одного человека и серьёзным травмам четырёх человек. Мужчина в возрасте 70 лет в городе Токамати в Ниигате во время уборки снега почувствовал себя плохо, согласно данным префектурного правительства.
В деревне Сэкикава в Ниигате за 12 часов до 3 часов ночи 6 февраля выпало 39 сантиметров снега.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]