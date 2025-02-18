В Японии обдумывают возможность помощи в оплате обучения в частной средней школе в размере 457 000 йен

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Токио, 17 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что правительство рассмотрит вопрос о повышении верхнего предела государственной помощи для домохозяйств с детьми, посещающими частные средние школы, примерно до 457 000 йен в год в 2026 финансовом году с нынешних 396 000 йен.

Замечание Исибы прозвучало на фоне того, что оппозиционная партия Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия) стремится сделать образование бесплатным в качестве условия поддержки законопроекта правительства о бюджете на 2025 финансовый год.

«Необходимо провести детальное исследование по установлению фактов, исходя из средней стоимости обучения (в частных школах) в 457 000 йен», – сказал Исиба на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента, в ответ на вопрос сопредседателя партии Ниппон исин-но кай Маэхары Сэйдзи.

Вечером высокопоставленные должностные лица партии обсудили ответ на замечание премьер-министра, но не пришли к единому мнению.

«Мы ценим, что (премьер-министр) упомянул конкретную цифру в 457 000 йен, –заявил журналистам позднее в тот же день лидер партии Ниппон исин-но кай Ёсимура Хирофуми, губернатор префектуры Осака. Но он добавил: – Текущей информации недостаточно, чтобы решить, поддерживать ли законопроект о бюджете».

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