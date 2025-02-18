Представители Талибана прибыли в Японию по приглашению The Nippon Foundation
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Нью-Дели/Токио, 17 февраля (Jiji Press) -- В Японию прибыли высокопоставленные представители временного правительства Талибана в Афганистане, в том числе заместитель министра экономики Абдул Латиф Назари. В беседе с журналистами 17 числа представитель общественной организации «The Nippon Foundation», выступившей инициатором визита, заявил, что главная цель — «помочь делегации осознать необходимость более широкого принятия гуманитарной помощи от международного сообщества в интересах наиболее уязвимых групп населения, включая женщин и детей».
Это первое посещение Японии высокопоставленными представителями временного правительства с момента прихода к власти в августе 2021 года. Как отметили в The Nippon Foundation, визит также направлен на формирование «более широкого видения государственного строительства», особенно с учетом того, что женщины в Афганистане «вынуждены существовать в крайне тяжелых условиях». Детали относительно состава делегации и программы пребывания не разглашаются из соображений безопасности.
Согласно дипломатическим источникам в Афганистане, в ходе визита, который продлится около недели, делегация планирует провести ряд встреч с представителями японского правительства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]