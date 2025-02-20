Ежемесячное число посетителей Японии в январе достигло рекордного уровня

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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Согласно отчёту Национальной туристической организации Японии, ежемесячное число иностранных туристов в Японии достигло рекордно высокого уровня в январе, что отчасти отражает спрос на поездки из Китая и других частей Азии в период празднования Лунного Нового года.

По оценкам, число посетителей выросло на 40,6% по сравнению с прошлым годом и составило 3 781 200 человек, превысив отметку в 3 миллиона четвёртый месяц подряд и побив предыдущий рекорд в 3 489 800 человек, установленный в декабре 2024 года.

По странам и регионам число посетителей из материкового Китая выросло в 2,4 раза и составило 980 300 человек, за ними следуют 967 100 посетителей из Южной Кореи (рост на 12,8%) и 593 400 посетителей из Тайваня (рост на 20,5%).

Ежемесячное число посетителей из Австралии выросло на 35,3% и достигло рекордного показателя в 140 200. Общее число посетителей из Соединённых Штатов составило 182 500, увеличившись на 38,4%.

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