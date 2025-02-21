В Японии будут развивать цифровую трансформацию систем водоснабжения

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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Группа представителей правительства Японии согласилась содействовать цифровой трансформации для решения проблемы старения общественной инфраструктуры, включая системы водоснабжения и канализации.

Это произошло после громкого дорожно-транспортного происшествия в Ясио, префектура Сайтама, недалеко от Токио, произошедшего в прошлом месяце. Предполагается, что причиной аварии стал прорыв канализационной трубы.

На заседании группы по цифровой административной и фискальной реформе премьер-министр Исиба Сигэру, возглавляющий группу, поручил соответствующим должностным лицам срочно заняться использованием цифровых технологий в системах водоснабжения и канализации, чтобы гарантировать устойчивость их работы.

Он призвал внедрить такие технологии в течение примерно трёх лет, тогда как ранее установленный срок составлял пять лет.

Для систем водоснабжения и канализации спутники и системы искусственного интеллекта будут использоваться для сбора и анализа данных о температуре, геологии и других факторах для выявления областей, где могут возникнуть утечки воды. Для инспекций внутри водопроводных труб, чтобы находить места, требующие раннего ремонта, будут использоваться дроны.

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