Приоритетная задача – обеспечение устойчивости инфраструктуры водоснабжения Токио к стихийным бедствиям

Токийская система водоснабжения – это чудо современной техники, ежедневно обеспечивающее жизненно важным ресурсом около 14 миллионов жителей города. Но она может оказаться не готова к бедствиям, которые не исключены в подверженной землетрясениям Японии. Что же можно сделать, чтобы подготовить столичную водопроводную сеть к удару стихии?

Никаких улучшений в ближайшем будущем?

Управление водоснабжения столичного правительства Токио не торопится модернизировать инфраструктуру подачи воды несмотря на то, что в течение длительного времени было известно о сейсмической уязвимости нескольких очистных сооружений, находящихся в его ведомстве. Проводимые в настоящее время операции по сейсмоусилению водоочистных сооружений подробно прописаны в Генеральном плане развития системы водоснабжения Токио, который был опубликован в 2021 году. Согласно этому плану, правительство намерено обеспечить сейсмостойкость 69% объектов водной инфраструктуры к 2031 году. Хотя это действительно значительное увеличение по сравнению с показателем в 14%, о котором сообщалось в 2020 году, нельзя не отметить, что это был поразительно низкий показатель, наблюдавшийся почти десять лет спустя после Великого землетрясения в Восточной Японии. Получается, в 2030 году (через 19 лет после землетрясения 2011 года) почти треть сети всё ещё не будет модернизирована.

Генеральный план содержит график выполнения запланированных работ по сейсмоусилению на различных очистных сооружениях. Согласно ему, из четырёх основных очистных сооружений, питаемых речными системами Тонэ и Ара, три (Асака, Канамати и Мисато) ещё предстоит полностью модернизировать. Фактически, согласно Генеральному плану, работы по модернизации продолжатся и после 2030 года, а для некоторых участков сети правительство даже не определило дату завершения.

В график не включены работы на четвёртой станции, в Хигасимураяме. Представители Управления водоснабжения отмечают, что многие участки водоочистной станции в Хигасимураяме не обладают достаточной сейсмостойкостью. Однако планируется, что работы по сейсмоукреплению в Хигасимураяме начнутся только после того, как на смену будут построены две новые станции (предварительно названные Сакай и Дзёрёбу), что произойдёт не раньше 2030-х годов. Это означает, что сейсмоустойчивость сети ещё долго будет оставаться неудовлетворительной.



Водоочистные сооружения в Хигасимураяме (© Power News)

Как упоминалось в предыдущей статье, правительственный штаб по содействию исследованиям землетрясений прогнозирует, что в ближайшие 30 лет с вероятностью 70% произойдёт землетрясение магнитудой 7 баллов с центром в Токио. На этом фоне неторопливый подход Управления водоснабжения к сейсмоукреплению инфраструктуры представляется крайне неразумным.

Какие работы считать приоритетными?

В ходе подготовки этого материала мы изложили наши опасения представителям Управления водоснабжения Токио на очной встрече, за которой последовал письменный обмен мнениями. На наши вопросы лично отвечали руководители администрации и отдела очистки воды Управления водоснабжения, которые занимаются планированием и техническим обслуживанием станций.

В первую очередь речь шла о проблемах недостаточной сейсмоустойчивости на нескольких объектах. Представители Управление признали, что предположение, что участки сети, намеченные в Генеральном плане для сейсмоусиления, показали плохие результаты при оценке сейсмической устойчивости, справедливо. Сотрудники рассказали, что сейсмическая диагностика водоочистных сооружений проводится с 1998 года после того, как в 1997 году были пересмотрены требования к сейсмоустойчивости инфраструктуры водоснабжения. Это была реакция на землетрясение в Кобе, произошедшее двумя годами ранее. Однако проверки проводятся нерегулярно. Как удалось выяснить, диагностика системы проводилась в период с 2001 по 2005 год и в период с 2012 по 2017 год. Это означает, что правительство знало о сейсмической неустойчивости сети по меньшей мере в течение 10, а в некоторых случаях и 20 лет. И всё же на четырёх основных водоочистных станциях, обеспечивающих 80% от общей производительности очистных сооружений Токио, работы по сейсмоусилению будут завершены не раньше 2030 года. При этом правительство не устанавливает конкретных сроков завершения работ на некоторых участках – и всё это спустя десятилетие или более после первоначальной оценки.

Наши собеседники отказались отвечать на вопросы о том, установили ли власти Токио внутренние сроки завершения работ. На вопрос, почему работы по модернизации не могут быть выполнены быстрее, один из представителей Управления ответил:

«Мы понимаем необходимость повышения сейсмоустойчивости упомянутых вами участков, и мы работаем над этим. Однако модернизация неизбежно занимает много времени. Проект по повышению качества очистки воды стартовал одновременно с работами по сейсмоусилению, и работам по усилению сейсмоустойчивости водных резервуаров и соединительных узлов уделялось приоритетное внимание. Управление проводит эти работы на основе целостной оценки ситуации. Также нельзя упускать из внимания вопрос о финансировании».

Усовершенствованная система очистки воды, о которой упомянул сотрудник Управления, позволяет подавать в систему более безопасную и чистую воду, дополняя стандартный процесс очистки озонированием и биологическими фильтрами с активированным углем. Начавшиеся в 1989 году, работы по её внедрению были окончательно завершены на всех очистных сооружениях, питаемых речными системами Тонэ и Ара, в 2013 году — четверть века спустя. Несмотря на всю важность этого достижения, оно, безусловно, не может быть использовано для оправдания отсрочки модернизации водоочистных сооружений Токио, на которые полагаются жители города.



Биллборд на станции в Асаке рекламирует передовую технологию очистки воды (© Power News)

Как заявляет представитель Управления, в первоочередном порядке были проведены работы по сейсмоусилению резервуаров, в которых временно хранится очищенная вода, поступающая со станций. При планировании работ по усилению соединений в попытке снизить вероятность протечек в водопроводной сети, пронизывающей подземный уровень Токио, приоритет был отдан магистралям, которые снабжают критически важные объекты, такие как центры эвакуации и больницы. Сейчас эта работа завершена примерно на 50%. Хотя вопрос о том, как интерпретировать эту цифру, остаётся открытым, очевидно, что усилия по модернизации сети предпринимаются. Однако без устранения сейсмической уязвимости очистных сооружений, от которых зависит вся сеть, эти усилия могут оказаться напрасными.

Забота о репутации

Ещё одним фактором, который, по-видимому, препятствует модернизации, является нежелание Управления подвергаться критике со стороны жителей из-за временных отключений или ограничений на подачу воды для проведения работ по сейсмоусилению. Очистные сооружения, о которых идёт речь, перерабатывают более миллиона кубометров воды в день. Организовать резервную подачу воды пока одна из станций отключится на время работ по модернизации довольно сложно. Поэтому из-за работ на станции иногда бывает необходимо ограничить или даже отключить подачу воды в определённые районы. Сотрудник Управления отметил:

«Невозможно провести сейсмоусиление насосных станций и некоторых других узлов сети, не отключив подачу воды. Это безусловно приведёт к перебоям в нормальном графике водоснабжения. Мы не можем рассчитывать на то, что жители будут обходиться резервными источниками воды в течение длительного времени. Ввести ограничения на подачу воды населению – это серьёзный шаг. Мы не можем на него пойти».

Похоже, существует твёрдое убеждение, что ввести ограничения на подачу воды для жителей Токио невозможно. Однако один бывший высокопоставленный чиновник правительства Токио, который хорошо осведомлён о работе очистных сооружений, говорит, что в подходе Управления недооцениваются риски:

«В Управлении водоснабжения сложилось мнение, что ограничения на подачу воды нанесут ущерб его репутации. Конечно, это трудное решение. Управление проводит сейсмоусиление сети таким образом, чтобы совокупная производительность всех её установок никогда не опускалась ниже 6,6 млн м3 в сутки, тем самым обеспечивая выполнение минимальных требований даже с учётом таких факторов, как ремонтные работы и аварии. Если авария приведёт к остановке станции в Асаке или одной из других крупных водоочистных станций, последует снижение производительности сети ниже запланированного уровня и некоторые районы Токио столкнутся с нехваткой воды летом в период интенсивного использования. Чтобы предотвратить этот риск, пришлось бы ограничить подачу воды на определённый период во время технического обслуживания. Однако существует мнение, что этого следует избегать любой ценой. Вполне естественно, что сотрудники водоканала серьёзно относятся к своим обязательствам по подаче воды. Но идея о том, что избегать перебоев в подаче воды важнее, чем проводить сейсмоусиление, основана на предположении, что Токио не пострадает от сильного землетрясения до тех пор, пока не будут завершены все необходимые работы по модернизации. Этот подход не учитывает наихудшего сценария развития событий».



Из водозаборного канала Акигасэ вода подаётся на очистные сооружения Асаки (© Power News)

По словам нашего собеседника, для скорейшего проведения модернизации власти Токио должны отказаться от идеи, что ограничения водоснабжения немыслимы.

«Ускорение работ по сейсмоусилению означает введение ограничений на подачу воды и, следовательно, временное снижение давления в сети. При временном отключении одной из очистных установок можно сократить падение давления и перебои в подаче воды за счёт использования источников от других установок и воды, хранящейся в резервуарах. Конечно, эти меры могут быть приняты только после того как жители Токио будут детально и заблаговременно проинформированы о ситуации и сроках работ. Но полностью отказаться от такого сценария мы не можем».

Негибкость культуры связывает руки

В ходе интервью представители Управления водоснабжения также ссылались на бюджетные проблемы, которые снижают темпы работ по сейсмоусилению. Однако бывший менеджер считает, что эту проблему можно решить, если взглянуть подойти к ней иначе.

«В сложившихся обстоятельствах одним из вариантов является привлечение средств или выпуск облигаций, после тщательного пересмотра общего плана. Поскольку Управление работает на основе самофинансирования, оплатить такие работы из консолидированного фонда обычно невозможно. Однако, чтобы защитить жителей Токио, мы могли бы с полным основанием рассмотреть возможность принятия чрезвычайных мер», – говорит он.

Так почему же работы по сейсмоусилению так долго откладывались? Бывший чиновник считает, что отчасти вина лежит на жёсткой корпоративной культуре, которая не позволяет легко менять планы после их принятия.

«Когда после землетрясения в Кобе в 1995 году проводилась сейсмическая диагностика, Управление было сосредоточено на крупном проекте по внедрению передовых технологий очистки, чтобы обеспечить жителей более безопасной и чистой водой. Вложив в этот проект значительное количество средств и рабочей силы, Управление не располагало ресурсами для инвестиций в сейсмоусиление очистных сооружений. Даже после завершения проекта в 2013 году Управление продолжало вести работы по сейсмоусилению водопроводных сетей и другие проекты по давно утверждённым графикам. В Управлении водоснабжения Токио, крупнейшем учреждении такого рода в Японии, требуется большая решимость, чтобы отклониться от курса, который был определён высшим руководством и вашим непосредственным начальством. Однако я считаю, что Управление закрыло глаза на неприятную правду: водоочистные сооружений, от которых зависит вся сеть, уязвимы».

Сотрудники Управления, с которыми мы беседовали, считают, что надо избегать излишней обеспокоенности населения Токио. Но жители столицы являются заинтересованной стороной. Получив факты о сейсмической уязвимости очистных сооружений и данные о потенциальных рисках, они должны иметь возможность участвовать в принятии решении о том, следует ли ускорить проведение работ по сейсмоусилению, даже если это означает временные неудобства или дополнительные траты денег налогоплательщиков.

Фотография к заголовку: Город Судзу, префектура Исикава, столкнулся с серьёзной нехваткой воды после землетрясения в Ното 1 января. Февраль 2024 года (© Jiji)

Статьи по теме