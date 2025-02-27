Японские компании предложат туристам услуги видеосъёмки с помощью дронов

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Токио, 26 февраля (Jiji Press). Корпорация JTB и две другие японские компании сообщили, что они запустят услуги с использованием дронов для видеосъёмки клиентов в туристических местах с воздуха.

Туристическое агентство, оператор беспилотного бизнеса Fly и Japan Airlines рассчитывают, что их услуги помогут повысить привлекательность туристических мест.

Дроны начнут видеозапись после того, как клиенты отсканируют коды быстрого реагирования, подготовленные в туристических местах, и совершат оплату через веб-сайт.

Клиенты получат одну или две минуты видеоклипов, автоматически отредактированных искусственным интеллектом, примерно через 30 минут после записи. Стоимость услуг составит 2000 йен.

Три компании планируют начать предоставлять такие услуги в национальном парке на острове Сёдо в префектуре Кагава на западе Японии 1 августа после тестовых испытаний, которые пройдут с 1 марта по 6 мая.

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