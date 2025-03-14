Сын жертвы «Аум Синрикё» хочет, чтобы виновные сохраняли чувство раскаяния

Новости

Токио, 14 марта (Jiji Press) — Кария Минору, сын жертвы похищения, совершенного сектой «Аум Синрикё», надеется, что преступники продолжат испытывать раскаяние даже спустя 30 лет после трагедии.

«Существует два вида искупления, — говорит 65-летний Кария Минору, чей отец Кария Киёси погиб в возрасте 68 лет. — Уголовное наказание за нарушение закона и компенсация пострадавшим».

В феврале 1995 года Киёси был похищен на улице Токио высокопоставленными членами секты, искавшими его младшую сестру. Лидер «Аум Синрикё» Мацумото Тидзуо, известный как Асахара Сёко, приказал организовать похищение, чтобы получить крупное пожертвование от сестры Киёси, которая была последовательницей секты.

Суд установил, что Киёси умер после введения сильной дозы анестетика. Преступников признали виновными в задержании и лишении свободы, повлекшем смерть.

Не согласившись с тем, что их не обвинили в убийстве, Минору подал гражданский иск, стремясь выяснить, как провел последние минуты его отец.

В 2001 году суд обязал семерых бывших руководителей секты выплатить около 59 миллионов йен компенсации, но деньги так и не поступили, а через 10 лет срок давности истек. Даже двое бывших сектантов, согласившиеся на 20-летние выплаты, прекратили платежи. «На суде они обещали: „Буду расплачиваться всю жизнь“. Я думал: „Докажи это за 20 лет”, но...» — вспоминает Минору с горечью.

С одним из руководителей, сдавшимся в новогоднюю ночь 2011 года, сначала договорились о 10-летних выплатах после освобождения. Из-за длительного срока заключения условия изменили: 10 000 йен ежемесячно в течение двух лет после выхода на свободу. Переводы приходили в день памяти Киёси. «Это именно то, чего я хотел. Дело не в деньгах, а в том, чтобы они помнили о своем раскаянии», — объясняет он.

После смерти отца Минору присоединился к «Национальной ассоциации жертв преступлений» (теперь «Новая ассоциация асу») и посвятил себя борьбе за права пострадавших. Удалось добиться участия жертв в уголовных процессах и увеличения компенсаций, но многие проблемы остаются нерешенными.

Одна из них — создание системы, при которой государство выкупает у жертв права на компенсацию и само взыскивает средства с преступников. «Многие заключенные думают, что с освобождением их долг погашен. Но разве работа и выплата компенсации пострадавшим не лучшая профилактика рецидивов?» — рассуждает Минору.

Накануне похищения Киёси сказал: «У меня есть обязанность защищать семью». Эти слова глубоко запали в душу сына. Теперь, приближаясь к возрасту отца, он все лучше понимает их смысл. Вскоре Минору планирует завершить свою многолетнюю деятельность по поддержке жертв преступлений.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статья по теме