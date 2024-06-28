Власти Японии по-прежнему настороженно относятся к религиозной группе, связанной с «Аум синрикё»

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Токио, 27 июня (Jiji Press). Органы общественной безопасности Японии по-прежнему настороженно относятся к «Алеф», организации-преемнице культа Судного дня «Аум синрикё», которая 30 лет назад осуществила атаку нервно-паралитическим газом зарин в Мацумото, префектура Нагано.

«Алеф», объединяющая большинство из примерно 1650 последователей трёх групп-преемниц «Аум синрикё», продолжает поклоняться учению лидера культа Мацумото Тидзуо, известного под именем Сёко Асахара и казнённого в 2018 году, как догме. Власти по-прежнему полагают, что «Алеф» может совершать массовые убийства.

Поздно вечером 27 июня 1994 года «Аум синрикё» убила восемь жителей и ранила более 140 человек в городе Мацумото в центральной Японии, распылив газ зарин в окрестностях.

«По сути, ничего не изменилось», — сказал об «Алеф» представитель государственного разведывательного управления общественной безопасности, расследовавший деятельность «Аум синрикё». Оценка показала, что алтари украшены портретом Мацумото, а при проверках объектов «Алеф» на местах были обнаружены гарнитуры, якобы вводящие мозговые волны лидера культа в носителей, и видеозаписи его проповедей.

Около 45 процентов поклонников «Алеф» находятся в возрасте от 20 до 30 лет. Считается, что группе удалось привлечь молодых людей, приглашая их на занятия йогой и семинары по психологии, скрывая при этом своё название.

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