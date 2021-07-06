Верховный суд постановил передать останки казнённого Сёко Асахары его второй дочери

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Верховный суд Японии оставил в силе постановление судов низшей инстанции о том, что вторая дочь Мацумото Тидзуо, основателя и бывшего лидера ныне несуществующего эсхатологического культа Аум Синрикё, является законным хранителем его останков и волос.

В пятницу Третья судебная коллегия высшего суда отклонила специальные апелляции, поданные соответственно четвёртой дочерью и супругой Мацумото и его вторым сыном, окончательно утвердив решения Токийского суда по семейным делам и Высокого суда Токио.

Останки и волосы Мацумото (также Сёко Асахара), казнённого в 2018 году, когда ему было 63 года, в настоящее время хранятся в Токийском изоляторе.

Органы общественной безопасности проявляют бдительность в отношении групп последователей культа, которые могут поклоняться останкам.

Незадолго до казни Мацумото выразил надежду, что его останки будет хранить четвёртая дочь, которая дистанцируется от деятельности Аум, сообщили информированные источники.

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