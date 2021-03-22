26 лет с момента зариновой атаки в токийском метро: семьи ещё скорбят по погибшим

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Токио, 20 марта (Jiji Press). Погибшие родственники жертв, погибших в результате отравления нервно-паралитическим газом зарином, выпущенным в токийском метро в марте 1995 года ныне несуществующей сектой «Аум Синрикё», выразили свою неослабевающую скорбь в день 26-й годовщины инцидента.

В результате неизбирательного нападения 14 человек погибли и более 6000 человек получили ранения. Траурная церемония прошла на станции Касумигасэки компании Tokyo Metro Co. в токийском районе Тиёда. На этой станции в результате нападения погибли заместитель начальника станции 50-летний Такахаси Кадзумаса и 51-летний Хисинума Цунэо, который в то время занимал пост заместителя начальника пункта управления поездами Ёёги.

«Я чувствую то же, что и 26 лет назад, – сказала Такахаси Сидзуэ, 74-летняя вдова Кадзумасы. – Моя печаль никогда не исчезнет».

В утренний час пик 20 марта 1995 года члены «Аум Синрикё» выпустили зарин в поездах линий Хибия, Маруноути и Тиёда Управления скоростных перевозок Тэйто (сейчас – Токийский метрополитен). Станция Касумигасэки обслуживает эти три линии.

Около 8 часов утра 20 марта 2021 года 13 сотрудников токийского метро со станции Касумигасэки провели минуту молчания. Огава Ёсихару, 57-летний высокопоставленный чиновник станции, поднёс цветы в память о жертвах.

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