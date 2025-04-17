Ежемесячное число посетителей Японии в марте достигло рекордного уровня

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Токио, 16 апреля (Jiji Press). По оценкам, число посетителей Японии в марте достигло рекордно высокого уровня, сообщила Японская национальная туристическая организация.

Их число выросло на 13,5% по сравнению с прошлым годом и составило 3 497 600 человек. Общее число посетителей страны за первые три месяца этого года достигло 10 537 300 человек, преодолев отметку в 10 миллионов самыми быстрыми темпами.

С началом цветения сакуры в Японии резко возросло число туристов из Китая и США. Также увеличилось число туристов из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока во время праздников после исламского поста Рамадан.

Посетители из Южной Кореи составили самую большую группу по странам или регионам в марте, увеличившись на 4,3% до общего числа 691 700 человек. Китай занял второе место с 661 700 посетителями, что на 46,2% больше. Количество посетителей из Тайваня оценивается в 522 900 человек, что на 7,9% больше, а из США – в 342 800 человек, что на 18,2% больше.

Японское туристическое агентство отдельно заявило в среду, что расходы иностранных туристов в квартале с января по март выросли на 28,4% по сравнению с прошлым годом до 2,272 млрд йен, а расходы на одного посетителя достигли 221,994 йен. Расходы на проживание и питание особенно выросли, что отчасти обусловлено инфляцией.

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