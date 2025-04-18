Бронирование мест для восхождения на гору Фудзи в этом сезоне начнётся 24 апреля

Новости

Кофу, префектура Яманаси, 17 апреля (Jiji Press). Администрация префектуры Яманаси заявила, что с 24 апреля начнёт принимать онлайн-заявки на восхождение на гору Фудзи из этой префектуры.

Чтобы зарезервировать вход на маршрут Ёсида на стороне Яманаси, альпинистам необходимо заранее заплатить вступительный взнос в размере 4000 йен с человека и согласиться соблюдать правила, в том числе не подниматься на гору высотой 3776 метров без отдыха в высокогорных хижинах.

Власти соседней префектуры Сидзуока планируют принимать такие заявки с 9 мая. С этого сезона будет взиматься плата за вход.

Система бронирования направлена ​​на снижение заторов и предотвращение подъёма людей на самую высокую гору Японии в повседневной одежде.

«Мы настоятельно призываем людей использовать систему предварительного бронирования, чтобы избежать заторов у ворот», – заявил губернатор префектуры Яманаси Нагасаки Котаро.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме