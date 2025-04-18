Бронирование мест для восхождения на гору Фудзи в этом сезоне начнётся 24 апреля
НовостиТуризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Кофу, префектура Яманаси, 17 апреля (Jiji Press). Администрация префектуры Яманаси заявила, что с 24 апреля начнёт принимать онлайн-заявки на восхождение на гору Фудзи из этой префектуры.
Чтобы зарезервировать вход на маршрут Ёсида на стороне Яманаси, альпинистам необходимо заранее заплатить вступительный взнос в размере 4000 йен с человека и согласиться соблюдать правила, в том числе не подниматься на гору высотой 3776 метров без отдыха в высокогорных хижинах.
Власти соседней префектуры Сидзуока планируют принимать такие заявки с 9 мая. С этого сезона будет взиматься плата за вход.
Система бронирования направлена на снижение заторов и предотвращение подъёма людей на самую высокую гору Японии в повседневной одежде.
«Мы настоятельно призываем людей использовать систему предварительного бронирования, чтобы избежать заторов у ворот», – заявил губернатор префектуры Яманаси Нагасаки Котаро.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Несчастные случаи в горах в Японии в 2023 году: 335 погибших и пропавших без вести
- В Японии растёт количество несчастных случаев в горах: около половины терпящих бедствие – люди за 60
- Гора Фудзи
- Сезон восхождения на гору Фудзи: 70% выбирают маршрут Ёсида
- Гора Фудзи в истории японской культуры (1): Фудзи и искусство
- Гора Фудзи в истории японской культуры (2): Город Эдо и Фудзи
- Гора Фудзи в истории японской культуры (3): Священная гора
- Гора Фудзи в истории японской культуры (4): Фудзи и путешествия
- Сезон восхождения на гору Фудзи: 70% выбирают маршрут Ёсида
- В Японии стремятся снизить количество смертей иностранцев в горах