Из Японии на похороны Папы Римского отправят министра иностранных дел

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Правительство Японии планирует отправить министра иностранных дел Ивая Такэси на похороны Папы Франциска, сообщили правительственные источники.

Глава Католической церкви скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Его похороны должны состояться в Ватикане 26 апреля.

Поскольку премьер-министр Исиба Сигэру 27 апреля должен начать турне по Юго-Восточной Азии, правительство, как полагают, решило, что Ивая лучше всего подойдет на роль представителя Японии на похоронах.

Среди мировых лидеров, которые, как ожидается, посетят похороны, будут президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

На похороны Папы Иоанна Павла II в апреле 2005 года Япония направила Кавагути Ёрико, бывшего министра иностранных дел, которая в то время была специальным советником премьер-министра.

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