В Японии обсуждают регулирование онлайн-рекламы сексуального характера
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Токио, 6 мая (Jiji Press). В Японии разделились мнения по вопросу о том, следует ли регулировать сексуальный контент в онлайн-рекламе, поскольку сторонники введения ограничений ищут меры по лучшей защите детей, в то время как критики обеспокоены возможными нарушениями свободы слова.
Правительство продемонстрировало своё намерение решить проблему того, что на веб-сайтах, которые могут увидеть дети, часто размещается сексуальная реклама.
Компания Orangepage Inc., издающая кулинарные и другие журналы, подверглась критике за сексуальную рекламу, размещенную на её веб-сайте.
«Были показаны объявления, которые избежали проверки и фильтрации рекламными сетями», – заявила токийская компания в марте на канале X, принеся свои извинения.
Такие законодатели, как Ито Такаэ из оппозиционной Демократической партии для народа и Яматани Эрико из правящей Либерально-демократической партии, в марте и позднее обращались к правительству с просьбой оперативно рассмотреть этот вопрос на заседании Бюджетного комитета Палаты советников, верхней палаты парламента.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]