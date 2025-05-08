Япония готовится к вероятным будущим пандемиям

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Токио, 7 мая (Jiji Press). Правительство Японии принимает меры по подготовке к будущим пандемиям с тех пор, как два года назад оно понизило категорию COVID-19 до категории инфекционных заболеваний с низким уровнем риска, в которую входит грипп.

«Мы будем работать над укреплением нашей системы управления кризисами в области здравоохранения, объединив различные формы знаний и полномочий», – заявил Кокудо Норихиро, возглавляющий Японский институт безопасности здравоохранения (JIHS), на церемонии его открытия в апреле.

JIHS, созданный путем слияния Национального института инфекционных заболеваний и Национального центра глобального здравоохранения и медицины, содействует исследованиям в области инфекционных заболеваний, от основ до клинической практики. Он предоставляет консультации правительству и общественности.

После понижения уровня опасности COVID в мае 2023 года правительство создало в сентябре того же года агентство по управлению кризисами инфекционных заболеваний при Кабинете министров, которое координирует меры по борьбе с инфекционными заболеваниями с другими правительственными агентствами. Министерство здравоохранения создало организацию по борьбе с инфекционными заболеваниями.

В июле 2024 года правительство обновило свой план действий по борьбе со вспышками серьёзных инфекционных заболеваний. Новый план отдаёт приоритет подготовке, включая сбор информации и исследования вакцин и методов лечения.

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