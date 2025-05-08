Новое правительство Германии будет углублять оборонные связи с Японией: эксперт

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Берлин, 7 мая (Jiji Press). Ожидается, что новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем углубит оборонное сотрудничество с Японией, сообщила высокопоставленная представительница аналитического центра.

В связи с перебоями в международном сотрудничестве, вызванными администрацией президента США Дональда Трампа, Германия всё больше осознает необходимость работы с «партнёрами, которые действительно разделяют» общие ценности, заявила в интервью Jiji Press Александра Сакаки, ​​заместитель руководителя Азиатского отдела Германского института международных отношений и безопасности.

Германия усилила свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, разместив в Японии военные корабли и истребители с целью противодействия гегемонистским действиям Китая.

Отметив, что министром иностранных дел был назначен опытный политик, хорошо разбирающийся в японско-германских отношениях, Иоганн Вадепул, Сакаки заявила, что новая администрация «будет уделять большое внимание Японии».

По её словам, следующими целевыми областями двустороннего сотрудничества станут оборонная промышленность и экономическая безопасность.

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