Усиление противоречий между США и Европой: все ближе к историческому развороту европейской оборонной политики

Страны Европы продвигаются по пути значительного увеличения оборонных расходов. Они реагируют таким образом на взятый администрацией Трампа курс на «дистанцирование от Европы», и исторические узы доверия, связывающие США и Европу посредством Организации Североатлантического договора (НАТО), серьезно пошатнулись.

Резкая реакция на критику в адрес Европы

Поводом послужило то, что на проходившей в середине февраля Мюнхенской конференции по безопасности участник от Соединенных Штатов – вице президент Джей Ди Вэнс в своем выступлении заявил: «Самая большая угроза, с которой сталкивается европейский континент – не Россия и не Китай, она таится в нем самом» (то есть, в самой Европе), после чего очень резко высказался по поводу того, как Европа обращается с демократией.

Все давно привыкли, что Мюнхенская конференция по безопасности служит мероприятием, на котором США и Европа, рассматривая вопросы обеспечения безопасности, снова и снова подтверждают свои общие ценности и значимость НАТО. Между тем Вэнс не только неоднократно призвал Европу «масштабно усиливать собственную оборону», но и посвятил львиную долю своего выступления критике Европы, осудив меры европейских стран по борьбе с фейковой информацией и риторикой ненависти как «подавление свободы слова». Говорил он и то, что можно расценивать как вмешательство во внутренние дела других стран, в частности, в связи с предстоявшими на следующей неделе всеобщими выборами в Германии Вэнс высказался в поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

Хотя министр обороны Германии Борис Писториус назвал высказывания Вэнса «непозволительными», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила в ответ: «Звучит так, будто вы хотите затеять с нами драку», в выступлении Вэнса отчетливо проглядывалось истинное – пренебрежительное – отношение к Европе администрации Трампа.

«План перевооружения»

В ответ на изменение позиции США по отношению к Европе первой начала действовать Великобритания. Примерно через 10 дней после выступления Вэнса британский премьер-министр Кир Стармер со словами о «начале новой эпохи в обеспечении безопасности» объявил, что расходы на национальную оборону будут увеличены, и уже в 2027 году составят 2,5% валового внутреннего продукта страны. Тем самым он провозгласил, что планы прежнего правительства, намеревавшегося выйти на этот уровень «к 2030 году», сдвигаются вперед, страна сократит расходы на зарубежную помощь и «приступает к крупнейшему последовательному увеличению расходов на национальную оборону со времен эпохи Холодной войны».

На это решение не замедлил откликнуться Европейский Союз. Уже на следующей неделе после заявления Великобритании председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с проектом «Европейского плана перевооружения», которым предусматривается создание механизма инвестиций стран-членов союза в оборону на общую сумму 800 млрд евро (около 128 трлн йен). План был незамедлительно утвержден на саммите ЕС, и 19 марта Европейская комиссия обнародовала его подробности, опубликовав Белую книгу по вопросам обороны, в которой говорится о том, что Европейский Союз «укрепит оборону Европы и к 2030 году избавится от зависимости от США»(*1). В Белой книге отмечается, что «международный порядок резко изменился в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, а фокус внимания Соединеннных Штатов постепенно смещается в Азию», и заявляет о том, что «пришла пора перестроить европейскую систему обороны».

В документе конкретно указаны семь областей: противовоздушная и противоракетная оборона, высокоточные ракетно-артиллерийские системы, ракеты и боеголовки, дроны, потенциал мобильности и перевозки, искусственный интеллект и потенциал кибер- и электронной войны, защита жизненно важной инфраструктуры. Целью ставится выстроить оборонную промышленность на европейском рынке и обеспечить цепочки поставок в целях крупномасштабных совместных военных закупок непосредственно в Европе, расширить инвестиции и т. п.

Особенно любопытно то, что хотя общими европейскими правилами финансовой политики предусматривается недопустимость превышения заданных пределов дефицита государственных бюджетов, для оборонных расходов было сделано исключение, позволяющие превышать установленную планку дефицита в 1,5% валового внутреннего продукта. При этом ЕС также заявил о намерении привлечь рыночный капитал путем выпуска специальных облигаций, учредив для финансирования стран-членов блока механизм SAFE (Security and Action For Europe)(*2).

Собственный «ядерный зонтик»

Беспрецедентные подвижки происходят и в том, что касается ядерного сдерживания. Пятого марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале проведения «всеми странами Европы до июня» стратегических обсуждений с целью распространения французского ядерного сдерживания («ядерного зонтика») на всю Европу.

Макрон заявил, что «будущее Европы не должно решаться ни в Москве, ни в Вашингтоне», отметив, что выступил с данной инициативой по призыву на тот момент кандидата в канцлеры Германии, члена партии ХДС Фридриха Мерца.

До сих пор в том, что касается данного предельного средства обеспечения безопасности Европа через НАТО зависела от «ядерного зонтика» Соединенных Штатов. В то время как США и Россия обладают ядерными арсеналами, примерная величина которых – свыше 5 тыс. зарядов у каждой, ядерный арсенал Франции сравнительно невелик – у нее насчитывается около 290 зарядов. Тем не менее заявление вызвало сильную критику в том плане, что в случае реализации собственного европейского «ядерного зонтика» при лидирующей роли Франции и Германии, это не просто ознаменует исторический поворот для НАТО, но и будет воспринято в качестве «серьезной угрозы» российским правительством под руководством президента Владимира Путина.

Кризис доверия

В соответствии с планом перевооружения и Белой книге обороны ЕС, помимо того, что три граничащие с Россией страны Балтии, а также Польша выработали политику укрепления национальной обороны, о крупномасштабных планах наращивания оборонных расходов объявили Швеция и Финляндия, поводом для вступления которых в НАТО стала война в Украине. Более того, Германия, которая подходила к наращиванию оборонных расходов с большой неохотой, решилась на пересмотр основополагающих законодательных норм, который называют «крупнейшей финансовой реформой со времен Второй мировой войны», тем самым открыв возможность для крупномасштабного увеличения оборонных расходов и усиление поддержки, оказываемой Украине.

Но не следует упускать из вида, что происходящее по всей Европе увеличение расходов на перевооружение и укрепление обороны является отчасти вынужденным результатом усилий со стороны администрации Трампа. Продемонстрированное выступлением Вэнса огульное осуждение в том, что касается свободы и демократических ценностей и убеждений, которые, как предполагалось, Европа и США всецело разделяют, привело к тому, что в странах Европы стало прорастать недоверие к Соединенным Штатам – недоверие, уходящее корнями глубже вопросов обеспечения безопасности.

Атлантическое единство, вершиной которого стало создание Организации Североатлантического договора, было не просто военным блоком – в его основу легли «узы общих ценностей» для защиты свободы и демократии от натиска тоталитаризма начального этапа Холодной войны. Американский эксперт по стратегическим вопросам отмечает: «Европа больше не верит клятвенным обещаниям Соединенных Штатов ее защищать. Крах взаимного доверия вызывает глубокую тревогу по поводу будущего НАТО»(*3).

В том, что Соединенные Штаты смещают фокус своего внимания на Индо-Тихоокеанский регион, нет ничего плохого, но если это обернется утратой действенности и доверия в НАТО, то это станет потерей, которой не следует пренебрегать, в том числе и для Японии, в частности, ввиду необходимости сдерживания Китая. Японии тоже необходимо внимательно следить за тем, чтобы Соединенные Штаты и Европа были сориентированы на восстановление взаимного доверия.

Фотография к заголовку: гражданские активисты с огромным полотнищем с надписью «Защитим Украину, защитим Европу!» перед проведением специального саммита ЕС, Брюссель, 5 марта 2025 г. (AFP/Jiji Press). На следующий день в ходе саммита участники наряду с выражением решительной поддержки Украине утвердили новый европейский план перевооружения стоимостью до 800 млрд евро (около 128 трлн йен)

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