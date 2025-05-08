Япония внимательно следит за переговорами США и Китая, заявил генеральный секретарь кабинета министров
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Токио, 7 мая (Jiji Press). Правительство Японии внимательно следит за торговыми переговорами между США и Китаем, которые пройдут в Швейцарии в эти выходные, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
«Мы будем следить (за переговорами) с большим интересом, полностью изучим их последствия и отреагируем соответствующим образом», – сказал на пресс-конференции Хаяси, главный представитель правительства Японии.
Что касается рабочих дискуссий между Японией и США, которые они решили провести в ходе своих министерских переговоров, Хаяси сообщил, что 2 мая состоялась встреча на уровне руководителей секций, но воздержался от подробных комментариев.
«Наше правительство будет работать как единое целое (в торговых переговорах с Соединёнными Штатами), уделяя первостепенное внимание и прилагая максимальные усилия», — подчеркнул Хаяси.
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