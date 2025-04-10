Япония и НАТО подтверждают сотрудничество по проблемам Китая, Северной Кореи и России
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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердили сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, Северной Кореей и Россией.
«Мы признаём, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов взаимосвязаны и что мы сталкиваемся со многими одинаковыми проблемами», – заявили Исиба и Рютте в совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Токио.
«Благодаря устойчивому развитию нашего партнёрства мы предпринимаем шаги по повышению нашей способности решать эти проблемы в наших регионах посредством нашего стратегического сотрудничества», – заявили они.
На совместной пресс-конференции после встречи Исиба заявил: «Присутствие сильного НАТО приносит большую пользу Японии. Мы приветствуем её дальнейшее взаимодействие с Индо-Тихоокеанским регионом». Говоря о военных действиях Китая, Северной Кореи и России, Рютте заявил, что Япония и НАТО будут твёрдо стоять на защите своих ценностей, свободы и мира.
Рютте приветствовал план Японии присоединиться к программе НАТО по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины, которая отвечает за поддержку страны, подвергшейся нападению со стороны России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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