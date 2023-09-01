Министерство обороны Японии на 2024 финансовый год запросило рекордную сумму в 7,7 трлн йен
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Токио, 31 августа (Jiji Press). Министерство обороны Японии в четверг объявило о рекордном бюджетном запросе в размере 7738,5 млрд йен на 2024 финансовый год, в том числе 1271,3 млрд иен на совершенствование систем противоракетной обороны для противодействия растущему ядерному и ракетному потенциалу Китая и Северной Кореи.
Министерство сделает акцент на разработке отечественных ракет большой дальности для улучшения возможностей контрудара и усиления сдерживания. Также планируется создание постоянного объединённого штаба для более эффективного управления тремя видами Сил самообороны.
Общая запрошенная сумма почти на 1 триллион йен превышает сумму, предусмотренную в регулярном бюджете на текущий год до марта следующего года.
Правительство планирует обеспечить в общей сложности 43 триллиона йен расходов на оборону в течение пяти лет до 2027 финансового года, чтобы радикально укрепить оборонный потенциал.
Запрос на 2024 финансовый год включает строительство судов, оснащённых системой «Иджис» в качестве альтернативы отмененному плану по развертыванию наземной системы противоракетной обороны «Иджис Ашор». Оба судна будут стоить в общей сложности 379,7 млрд йен, причем первое судно, как ожидается, будет введено в эксплуатацию в 2027 финансовом году, а второе – в 2028 финансовом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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