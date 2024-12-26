Премьер-министр Японии пообещал продолжать поддержку Украины

Новости

Токио, 25 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине в её войне с Россией.

Поддержка Японией Украины непоколебима, и Токио продолжит координировать свои действия с Киевом, чтобы помочь Украине как можно скорее достичь справедливого и устойчивого мира, сказал Исиба Зеленскому в ходе их первого разговора с момента вступления премьер-министра Японии в должность в октябре.

Зеленский выразил благодарность Японии за поддержку.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме