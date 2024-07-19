Художественный руководитель балета Украины Тэрада обещает «бороться на сцене»
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Киев, 17 июля (Jiji Press). В условиях продолжающейся российской агрессии художественный руководитель Национального балета Украины Тэрада Нобухиро рассказал Jiji Press о своей решимости «бороться на сцене» ради защиты балетных традиций Украины.
48-летний Тэрада, родившийся в западном японском городе Киото, приехал в Украину в возрасте 11 лет в 1987 году, чтобы учиться в Киевском государственном хореографическом училище. После выступлений в качестве танцовщика в Национальном балете Украины, он около 10 лет с 2012 года был художественным руководителем Киевского балетного училища и занял свою нынешнюю должность в декабре 2022 года.
Решение занять эту должность было принято после инцидента, когда детское представление народного танца в оперном театре в столице Украины Киеве было прервано из-за воздушной тревоги из-за нападения России.
«Когда представление возобновилось, глаза детей сияли, – сказал Терада. – Я видел детей в возрасте 7 или 8 лет, защищающих культуру и традиции своей страны, даже когда звучала воздушная тревога, и я почувствовал, что мне не следует бояться».
Численность балетной труппы временно сократилась примерно до 80 человек из-за обострения боевых действий, но с тех пор возросла до 110 человек. Солистка группы Наталья Мацак заявила, что члены труппы обязаны продолжать заниматься балетом и передавать его традиции следующему поколению.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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