Путин выразил намерение посетить Северные територии

Новости

Токио, 11 января (Jiji Press). Президент России Владимир Путин выразил желание впервые посетить острова Тихого океана, находящиеся в центре многолетнего территориального спора с Японией.

На встрече с бизнесменами в Хабаровске на Дальнем Востоке России Путин заявил, что, к сожалению, он никогда не был на Курилах, но обязательно туда поедет. В число островов архипелага входят спорные острова, известные как Северные территории Японии.

Выразив поддержку плану модернизации аэропорта на Кунасири, одном из спорных островов, Путин заявил, что туристические ресурсы на Курилах необходимо развивать.

В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев стал первым российским или советским лидером, посетившим Северные территории.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин и другие высокопоставленные чиновники российского правительства также посещали Северные территории.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме